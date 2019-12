Valanga in Val d’Ultimo | scialpinista disperso | forse travolto dalla slavina

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019) In val d’Ultimo sono in corso delle ricerche dopo il distacco di unasulla cima Orecchia di Lepre. Secondo le prime informazioni, unosarebbe stato. Sul posto si sono recati due elicotteri con gli uomini del soccorso alpino, come anche i carabinieri. L’ Orecchia di Lepre e’ una vetta di 3.257 metri del gruppo Cevedale-Ortles.L'articoloin Val d’Ultimo:Meteo Web.

Trentin0 : Val d'Ultimo, scialpinista travolto da una valanga: ricerche in corso. Sul posto due elicotteri e il soccorso alpin… - bc_emergenza : RT @AnsaTrentinoAA: Valanga in val d'Ultimo, ricerche in corso. Sul posto due elicotteri e soccorso alpino |#ANSA - AnsaTrentinoAA : Valanga in val d'Ultimo, ricerche in corso. Sul posto due elicotteri e soccorso alpino |#ANSA -