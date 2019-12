Pop Bari | Giannelli | ‘clima sereno e collaborativo da parte di tutti’

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019) Milano, 14 dic. (Adnkronos) – “Abbiamo dato la massima assicurazione sulla piena continuità dell’azienda e c’è un climadadi tutti”. Sono le parole di Gianvito, fino a ieri presidente della Popolare di, prima del commissariamento dadi Banca d’Italia. Presente all’avvicendamento con i commissari avvenuto ieri, ogginon ha presoall’incontro con i commissari. Ma sottolinea all’Adnkronos: “Hanno avuto il mandato di continuare nella messa in sicurezza della banca e delle sue attività”. Alla domanda se provasse rammarico per la scelta dell’autorità, “non faccio considerazioni di questo tipo”, risponde, ribadendo che cda, dirigenti e collegio sindacale hanno dato la “massima disponibilità” a lavorare per il bene della banca. ...

TgLa7 : Conte su crisi Pop. Bari: Per la prima volta ieri ho dovuto essere omissivo, per non creare allarme con mercati ape… - Agenzia_Ansa : #Popolare di Bari: Cdm, tuteleremo risparmiatori - leo_pipitone : RT @Comunardo: Dopo il caso Pop Bari è chiaro: ormai le esternazioni di Conte sono negazioni freudiane -