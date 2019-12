Lavorare fino al parto è un' opportunità o una trappola?

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 14 dicembre 2019) Con l’ok dell’Inps per l’intero congedo di maternità dopo ilora le donne potrannoalle doglie. Solo se mamma e il bimbo sono in salute, dice la norma introdotta dalla Legge di Bilancio dello scorso anno. E ci mancherebbe! Ma siamo sicuri che la maternità e la salute di mamma e bambino si sostengano facendo scomparire l’obbligo di astensione dal lavoro prima della nascita e che si garantisca così una maggiore libertà alle lavoratrici? Si tutela in questo modo la salute della gestante e quella del nascituro?In realtà questa norma mina la libertà delle donne e potrebbe essere un ulteriore colpo ai loro diritti tutele. Soprattutto per le più precarie e meno tutelate, purtroppo in Italia sempre più numerose, che ora corrono il rischio di trovarsi di fronte a veri e propri ...

