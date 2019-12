Gattuso | «Non credo alla sfortuna | mentalmente la squadra non sta bene»

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 14 dicembre 2019) Il nuovo allenatore del Napoli Rino, ai microfoni di Sky nel primo post partita della sua gestione, dopo la sconfitta rimediata al San Paolo contro il Parma: Poca fortuna? «Non, penso che in questo momentolanon sta. Ci abbiamo messo del nostro perché abbiamo preparato la partita in due giorni e mezzo e sapevano cosa dovevano fare. Ci siamo fatti prendere dall’entusiasmo e ci sta. È unache deve tornare a credere nel potenziale che ha, una grandecomposta da giocatori fortissimi ma è un momento così» Ha visto cose positive? «Ho visto cose positive ma non bastano. E unache è in sofferenza e non appena vuoi fare una cosa diversa ti scopri e vengono fuori risultati così. Dobbiamo trovare equilibrio» Insigne? «Non parlerei solo di Insigne. Questaper 10 anni è sempre stata seconda, ci sta un ...

