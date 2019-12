Crouch: «Ecco cosa regalai a Rafa Benitez ai tempi del Liverpool» (Di domenica 15 dicembre 2019) Peter Crouch, ex attaccante del Liverpool, svela un divertente retroscena legato ai tempi in cui era allenato da Benitez Peter Crouch ha svelato un divertente retroscena risalente ai tempi in cui giocava nel Liverpool allenato da Rafa Benitez. Ecco le sue parole rilasciate a BT Sport. «Ho fatto il Babbo Natale segreto per Rafa Benitez. Gli ho comprato il libro di Jose Mourinho, una guida per vincere il campionato. Xabi Alonso comprò. Xabi Alonso ha comprato un canarino a uno dei giocatori, perché nessuno lo aveva mai visto con un uccello». Leggi su Calcionews24.com

