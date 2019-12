Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Arrigoè intervenuto a radio KissKiss per parlare dell’avvicendamento sulla panchina dele soprattuto sulle strategie sbagliate messe in campo dalla società “Le cose possono andare bene o male, ma tutto ciò dipende da vari fattori: società, giocatore e allenatore, il problema è che quando la situazione negativa si cerca sempre il capro espiatorio. Ilha, ad esempio quando ero direttore del Parma egiocatori volevano andare altrove io agivo in un determinato modo: Gilardino voleva il Milan, era però un ragazzo serio e lo convinsi a rimanere, grazie a lui ci salvammo, successivamente lo accontentai. Discorso simile per Di Vaio, ha giocato in grandi squadre, la Juventus lo voleva subito e inizialmente gli feci capire che non fosse ancora pronto. Ecco, in tal senso credo che la società abbia sbagliato. I calciatori fin ...

marcotravaglio : INSAPUTISMI Un un misto di indignazione e ilarità ha accolto l’autodifesa di Anastasiya Kylemnyk, la fidanzata di L… - mbbelluco : RT @agensir: Diocesi: Caritas Roma, attivato il Piano freddo per senza dimora. Appello per la donazione di coperte e sacchi a pelo https://… - RosariopaoloRa2 : RT @napolista: #Sacchi: “Il #Napoli ha commesso degli errori nella gestione di alcuni calciatori” A radio Kiss Kiss: “Sostituire #Sarri sa… -