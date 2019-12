“La manderei a f…” Iva Zanicchi esplode in diretta da Chiambretti E ce l’ha proprio con

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 dicembre 2019) “Vorrei mandare Carola Rackete a fare in c…, ma questa è una trasmissione seria e non posso farlo…”. Ivasenza freni contro Carola Rackete nello studio della Repubblica delle donne. “Vorrei dare un voto a Carola Rackete, ha 31 anni. E’ una ragazza tedesca intelligentissima, viene da una famiglia molto ricca…. E’ laureata, parla 5 lingue, governa una nave da sola. Meriterebbe 10, 10 e lode… Ha salvato 50 migranti su un barcone che era vicino alle coste libico”, dice Iva. “Merita un applauso per averli presi a bordo. Questa Carola, che è tedesca, poteva portarli in Germania. La nave batteva bandiera olandese, poteva portarli in Olanda… Li ha portati in Italia, c’era il divieto del nostro governo. E’ arrivata vicino al porto di Lampedusa, ha finto di rallentare e ha accelerato, speronando ...

