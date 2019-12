Incidente Ceggia | Domenico si schianta a 43 anni contro un platano mentre fa l’ultima

Leggi la notizia su fanpage

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Si chiamaPiccolo e ha 43la vittima dell'mortale verificatosi a, in provincia di Venezia, lo scorso 10 dicembre. Nato in Belgio, si è trasferito in Veneto dopo aver vissuto qualche tempo in un comune nei pressi di Reggio Calabria. Titolare di un negozio di frutta e verdura, stava facendo le ultime consegne della giornata quando si èto con la sua autoun: "Il Signore aveva bisogno di un uomo buono come te".

notizie_venezia : Venezia Today: Contro un albero e giù nel fosso: muore un 43enne - Gazzettino : #ceggia, #incidente d'auto: morto un 43enne. Auto contro albero e nel fossato - veneziatoday : Contro un albero e giù nel fosso: muore un 43enne. Cesoie per estrarlo dall'auto --> -