Il Processo 2 ci sarà?

Leggi la notizia su blogo

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Che Ilpossa avere una seconda stagione sembra davvero improbabile. E non diamo la colpa alla trama o al cast, affatto: la serie di Canale 5 è stata uno degli esperimenti più interessanti di questa stagione televisiva, ben supportato da un'interessante regia -quella di Stefano Lodovichi-, una location insolita per la tv -Mantova- ed un cast di spicco -su tutti Vittoria Puccini, Francesco Scianna e Camilla Filippi-.A non rendere facile il rinnovo de Ilper una seconda stagione, come si può immaginare, sono gli ascolti. Al debutto, il 29 novembre scorso, la fiction ha ottenuto 2.138.000 telespettatori (10,22% di share). Ascolti che hanno subito spinto Mediaset a ridurre le serate previste per la serie da quattro a tre, con la messa in onda, nel secondo e terzo appuntamento, di tre puntate per volte. Il 6 dicembre, la serie è scesa a 1.397.000 persone ...

leoperria : RT @ilfoglio_it: Il processo a due giornalisti di Reuters e la dittatura che credevamo non ci fosse più – di @Sara_Perria - condipodaro1 : RT @MatteoLogos7: Gli Stati Uniti d'Europa saranno possibili solo senza il Regno Unito che di continuo metteva i bastoni tra le ruote Sarà… - katun79 : RT @MatteoLogos7: Gli Stati Uniti d'Europa saranno possibili solo senza il Regno Unito che di continuo metteva i bastoni tra le ruote Sarà… -