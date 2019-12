Il Corano non va toccato Ecco il manuale per i poliziotti in carcere

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Giuseppe De Lorenzo Il SillaboPubblicato il Sillabo. Un documento per "contrastare il radicalismo" ine "conoscere l'islam". È indirizzato agli agenti carcerari Immaginate di essere un poliziotto e di osservare in cella un uomo farsi crescere la barba, pregare Allah rivolto verso la Mecca, predicare i dettami delagli altri detenuti. Come fate a capire se può diventare pericoloso oppure sta solo seguendo i rigidi dettami imposti dalla religione? Difficile, eppure di enorme importanza. In Italia infatti il rischio di radicalizzazione inè alto: il caso di Anis Amri (il terrorista di Berlino passato dalle patrie galere) è solo un esempio. Per questo, per “conoscere l’islam” e “contrastare il radicalismo” jihadista, è nato un Sillabo sulle usanze musulmane destinato agli agenti che vivono a contatto con i carcerati. Il documento, redatto dall’Università ...

