Ha davvero senso vietare le sigarette elettroniche?

Leggi la notizia su wired

(Di venerdì 13 dicembre 2019) (Immagine: pixabay) Complici le ultime notizie rilasciate dai Centers for Disease Control statunitensi sulle migliaia di casi di lesioni alle vie respiratorie e decessi tra gli svapatori, il dibattito sulla sicurezza dellenon potrebbe essere più acceso. Il problema – denunciano alcuni dei maggiori esperti di salute pubblica sulla rivista Science – è che ai primi segnali di allarme negli Stati Uniti la politica è intervenuta a gamba tesa e un po’ a casaccio, con diversi Stati che hanno vietato la vendita di alcuni prodotti senza una linea coerente e solida dal punto di vista scientifico. Vediamo dunque quali sono secondo gli esperti i fatti e le questioni aperte, e perché interventi non ragionati potrebbero diventare controproducenti. A scapito proprio della salute pubblica che si vuole tutelare. Il dibattito sulla riduzione del danno Le...

Lalla5529 : @PiazzapulitaLA7 @corradoformigli attacco brutale? ma davvero si è perso il senso delle parole. comunque la si pens… - mverlato : Thread da leggere per intero. Personalmente ormai provo un senso di nausea per la sconcia oscenità di certi person… - VVincenzino : @azetaemmea Ho sempre rispettato tutti nella vita, anche i cacciatori, ma siamo arrivati ad un punto che non ha da… -