Allieva de Il Collegio Mariana Aresta | cacciata da casa perché lesbica

(Di venerdì 13 dicembre 2019)è una delle ex allieve della quarta edizione del reality show “Il”. Ha fatto parlare di sé fin da subito per via del suo carattere vivace e per l’elevato numero dei suoi follower, ancor prima di prender parte al programma televisivo.daè una giovanissima ragazza di 17 anni ed è di Bitritto (BA). Frequenta il Liceo Scientifico ed è per metà brasiliana da parte di madre. Diventata famosa grazie alla partecipazione del reality show “Il”, la vita privata diè venuta fuori. Questo ha avuto delle conseguenze serie nella famigliaaveva pubblicato un po’ di tempo fa una foto con la sua attuale ragazza, Enrica: le due sono fidanzate da circa sei mesi. Ieri Marina ha pubblicato su Instagram un lungo sfogo al riguardo che ha sconvolto i suoi seguaci e non ...

