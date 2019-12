X Factor | chi ha vinto le precedenti edizioni?

Leggi la notizia su trendit

(Di giovedì 12 dicembre 2019) X: questa sera su SkyUno e in contemporanea su Tv8 andrà in onda la finale della tredicesima edizione del talent. A giocarsi il titolo e il premio ci sono Davide Rossi, Sofia Tornambene, Sierra e Booda. Un Under Uomini, una Under donne e due gruppi. Vi ricordate ivincitori? Vi diamo una rinfrescatina… Nelle prime quattro, targate RAI, vinsero gli Aram Quartet, Matteo Becucci, Marco Mengoni e Nathalie. Un gruppo, due Over e un Under Uomini. Nelle otto successive, tutte a firma SKY, hannoFrancesca Michielin, Chiara Galiazzo, Michele Bravi, Lorenzo Fragola, Giosada, Soul SyStem, Lorenzo Licitra e Anastasio. Una Under Donne, tre Under Uomini, tre Over e un Gruppo. Tra i giudici il più vincente è Morgan con cinque titoli, davanti a Elio e Mara con due vittorie. Hanno portato a casa un titolo anche Simona Ventura, Fedez e Alvaro ...

