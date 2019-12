Sampdoria | Ranieri in vista del Genoa | “si vince solo con il cuore”

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019) “Arriviamo a questo appuntamento dopo tre sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia, ma non ci piangiamo addosso. Sappiamo che è una sfida sentita da tutto l’ambiente: affronteremo una squadra che ha già sposato la filosofia del proprio allenatore ma noi vogliamo fare la nostra partita, concentrati e pronti a metterci il cuore, come fanno sempre i nostri tifosi”. Sono le dichiarazioni di Claudio, allenatore della, presenta l’importantissimo derby di campionato contro il. “Che effetto avrebbe sulla squadra una vittoria? Entrambe le squadre navigano in cattive acque ma il derby azzera tutto: chi sta bene, chi sta male, la classifica”, ha sottolineato il mister dei doriani in conferenza stampa. “Sicuramente una vittoria ci darebbe nuovo slancio”. er“sarà una partita gagliarda, difficile, molto ...

