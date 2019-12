Leggi la notizia su repubblica

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Dopo l'ultimo incontro con il ministro Bonafede, i magistrati onorari scrivono una lettera al Guardasigilli: "Chiediamo solo la tutela del nostro futuro"

FedericoDinca : Il grande lavoro di questi giorni sulla #Manovra ha portato allo stanziamento di 65 mln nel 2020, 125 nel 2021 e 16… - cdghietta : RT @repubblica: Retribuzioni non dignitose, la rivolta dei giudici di pace: sciopero dal 6 gennaio per tre settimane - repubblica : Retribuzioni non dignitose, la rivolta dei giudici di pace: sciopero dal 6 gennaio per tre settimane -