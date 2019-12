Mes | cos’è la “logica del pacchetto” e quali rischi comporta

Leggi la notizia su it.insideover

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Nelle intenzioni di Bruxelles, la riforma del Meccanismo europeo di stabilità è soltanto il primo passo per rinforzare l’Unione economica e monetaria dell’Unione europea (Uem). Tralasciando il fatto che modificare il Mes implica la rivisitazione di un meccanismo già di per séoso per renderlo ancora più pericoloso, è utile analizzare la situazione partendo da un gioco di parole più volte utilizzato nel dibattito inerente al Fondo salva-Stati: la logica del pacchetto. Il “pacchetto” non è altro che quell’insieme di riforme contenente, oltre alla riforma del Mes, la creazione di uno strumento di bilancio per la competitività e la convergenza nell’Eurozona (Bicc) e un approfondimento dell’Unione bancaria con la garanzia dei depositi. Le convinzioni dell’Italia Nel testo della risoluzione di maggioranza sul Mes, i partiti del governo giallorosso hanno considerato ...

