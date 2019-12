Il pitbull Bubbles (Di giovedì 12 dicembre 2019) Bubbles un meraviglioso pitbull veniva usato come cane da esca in un ring da combattimento. È stato individuato da alcuni volontari delle associazioni locali ed è stato portato a Animal Charity in Ohio immediatamente, un famoso centro veterinario. Dopo essere fuggito dai suoi proprietari è finito sulla veranda di una casa, ignaro che quella sarebbe stata la sua salvezza Furono minuti importanti, anche se ovviamente era stato maltrattato, non gli ci volle molto per mostrare amore e fiducia ai suoi nuovi amici, lui capì che loro erano lì per aiutarlo Ma hanno notato che qualcosa non andava, Bubbles non ha dato loro nessun bacio e non apriva mai la bocca. Avrebbe sfiorato i loro volti con la faccia, ma nessun bacio. Erano inorriditi quando guardarono in bocca al cane, Bubbles non aveva una parte di ...

Leggi la notizia su bigodino

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : pitbull Bubbles