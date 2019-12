Manovra, stop a sconto per ecobonus

Dal 2020alloin fattura per chi effettua lavori che danno diritto all'e al sismabonus. Lo prevede un emendamento allaapprovato dalla Commissione Bilancio del Senato che modifica una norma del decreto crescita. Non sarà più possibile quel meccanismo con il quale si poteva cedere il propriofiscale ai fornitori che avrebbero poi scalato l'importo della detrazione direttamente sulla somma da pagare per i lavori.(Di mercoledì 11 dicembre 2019)