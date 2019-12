Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)è senza dubbio una delle città italiane dove annoiarsi è davvero impossibile: ecco perché perci sono tante alternative adatte a qualsiasi esigenza. Iniziare l’anno nel modo giusto è fondamentale per partire sereni e ottimisti in vista del futuro.: gliprincipali Il tradizionalein piazza Una delle soluzioni principali per coloro che vogliono trascorrere ilè quella di scegliere Piazza Duomo come location ideale. Oltre al fascino della cattedrale e dei vari locali qui presenti, come ogni anno si terrà il concerto in piazza con cui attendere l’arrivo dell’anno nuovo. Il nome dell’evento saràFor Future, promosso dal comune meneghino per sottolineare l’importanza del rispetto dell’ambiente. Un evento dunque che vedrà protagoniste proprio le migliaia ...

RaiRadio2 : Preparando il presepe vi chiediamo come volete il 2020. Postate un video con #CapodannoForFuture #MilanoForFuture c… - notizieit : #Capodanno 2020 a Milano: tutti gli eventi in programma - IteNovas : #Capodanno 2020 ad #Alghero | 31 dicembre - ecco il programma #2020 -