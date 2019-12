Altra fumata nera per le nomine In Cda tiene banco il concorso Rai I cronisti idonei ma

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Mentre alla Rai si attendono ancora ledei nuovi direttori e superdirettori, previste dal piano industriale a cui ha dato il via libera già da settimane il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e annunciate dall’Ad Fabrizio Salini (nella foto) tre mesi fa, ieri il Cda dell’azienda non ha neppure approvato la policy sui social. Tutto da rifare. Polemiche per l’intervista di Monica Maggioni al presidente siriano Bashar Al-Assad ma ancora nessuna riposta: è stata richiesta una ricostruzione scritta.grana la questione delRai (3.722 candidati) per la selezione di 90 giornalisti da assegnare alla Testata giornalistica regionale. E’ infatti attesa a giorni la decisione del Tribunale del lavoro di Roma chiamato a pronunciarsi su due diversi ricorsi cautelari presentati dal “Comitato per l’Informazione pubblica” formato da più di 100 giornalisti risultati ...

AncoraMarina65 : @Curenna Acc.. era ancora in fase di progettazione, ma hai voluto spoilerare tutto.. milioni di danni.. vabbè.. (o… - OrsoPolar3 : @VBianconera @ancilo90 Daje ragaaaaa ne ho appena fumata una ne fumo un altra per il mister. - 2010pdv : RT @iltrenoromalido: Stazione Divino Amore, verso la realizzazione -