Sekiro | Shadows Die Twice | un giocatore scopre nuovi contenuti non inseriti nel gioco

(Di martedì 10 dicembre 2019) Lance McDonald è unfamoso per aver scovato numerosidei giochi FromSoftware. Già precedentemente lo YouTuber aveva scovato parti ditagliati e noninDie, tra cui un oggetto, il "Dragon Rot Pellets" che, se ripristinato, consente al protagonista di interagire con qualsiasi personaggio affetto dal "Mal del Drago".Ora, nel suo ultimo video, McDonald visita un personaggio con questa malattia, ricevendo un'interazione unica. Da qui in poi potrebbero esserci spoiler, quindi se ancora non l'avete giocato non proseguite con la lettura.Anayama, il ladro divenuto mercante, può, come tutti gli NPC, essere guarito se per caso viene contagiato dal Mal del Drago. Utilizzando il Dragon Rot Pellets per guarire genericamente tutti i personaggi, tornando dal mercante, questi non ha nessuna reazione. Diverso invece se donerete uno di questi rimedi ...

