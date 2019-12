Non funziona a dovere il GPS su iPhone 11 e 11 Pro? Tante anomalie con mappe | Waze e non

optimaitalia

(Di martedì 10 dicembre 2019) Non è tutto oro quello che luccica per i melafonini 2019 e il segnale GPS su11, 11e pure 11Max mostrerebbe dellenon di poco conto. In particolar modo, si avrebbero delle difficoltà crescenti nell'utilizzare di app fondamentali come Apple Maps ma anche Google Maps e ancorao altri tool per il monitoraggio di sessioni sportive come Strava. A raccogliere tutte ledel GPS su11 ci pensano gli esperti di 9to5Mac. In particolar modo, sulla community Reddit sono molti gli utenti che lamentanoprio ledi localizzazione con i melafonini di ultima generazione. C'è chi con app di monitoraggio delleprie sessioni di fitness ha scoperto di aver registrate velocità di corsa fin troppo elevate e anomale, di certo non quelle raggiunte da semplici podisti amatoriali. Qualcosa di simile avviene anche con, ad esempio, nel momento in ...

Capezzone : Segnalare con garbo al presidente #Mattarella che il percorso più ragionevole è quello inverso. E cioè: bisogna abb… - repubblica : Ci sono alcune caratteristiche nell'identikit di un premier ideale per questo tempo. In ordine sparso: giovane, mad… - borghi_claudio : @__ozymandias___ Si infatti. Però imparate come funziona un regime strisciante: se il regime non vuole parlare di c… -