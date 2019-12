ilgiornale

(Di martedì 10 dicembre 2019) Alessandro Zoppo Vicky, la moglie del cantante morto a 52 anni e già al centro di numerose speculazioni, porta in tribunale il gruppo di Seattle per le royalties e la proprietà di sette brani inediti Vicky Karayiannis, ladi, ha fattoa Kim Thayil, Ben Shepherd e Matt Cameron, i componenti dei. La moglie del cantante, morto suicida il 18 maggio 2017 a 52 anni, accusa i tre musicisti di non aver versato la parte di royalties che spettava all’ex marito per sette brani inediti composti dalla storica formazione grunge. Secondo la donna, il chitarrista, il bassista e il batterista della band di Seattle avrebbero trattenuto centinaia di migliaia di dollari appartenenti allae ai figli, intestandosi la paternità di queste canzoni. Ladel cantante è rappresentata da Marty Singer e James Sammataro, legali che in passato ...

Notiziedi_it : La vedova di Chris Cornell fa causa ai Soundgarden - Kiarachanel88 : RT @RollingStoneita: #VickyCornell afferma che la band e il business manager si sono rifiutati di pagare centinaia di migliaia di dollari p… - Italia_Notizie : La vedova di Chris Cornell fa causa ai Soundgarden -