Incendio a Perugia | appartamento in fiamme | grave una bimba

(Di martedì 10 dicembre 2019) Sono gravissime le condizioni di una bambina rimasta coinvolta in unnella serata di ieri. La piccola si trovava nella sua abitazione che è stata improvvisamente avvolta dalle. Il tutto è accaduto attorno alle 22.30 e immediato è scattato l’allarme ai soccorritori. Quando è stata estratta, la bambina di 5 anni versava in gravissime condizioni a causa delle ustioni di secondo e terzo grado riportate al volto e alle mani. Con lei è stata soccorsa anche una donna adulta di origini straniere.Le cause dell’non sono ancora chiare, ma l’, sito in una frazione di, è stato completamente avvolto dalle. La piccola è stata estratta dai vigili del fuoco ed è stata affidata alle cure dei sanitari. L’ambulanza l’ha poi trasferita al Policlinico Gemelli di Roma dove è stata ricoverata in ...

