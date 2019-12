Femminicidio | una parola piuttosto vaga dal punto di vista psicoanalitico

ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 dicembre 2019) di Germano Fiore Da poco passato il 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, mi sono ritrovato a Napoli a presentare un nuovo saggio sull’argomento, “Solo perché donna. Dal delitto d’onore al” di Melita Cavallo, già Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma nonché volto noto televisivo. Le considerazioni che seguono sono figlie di questa occasione che ho utilizzato per riflettere sull’argomento. La prima domanda che mi sono posto è: ilè un fenomeno che può essere indagato con gli strumenti della psicoanalisi? Per rispondere a questa domanda è necessario definire l’oggetto: cosa è ilo cosa si intende comunemente per? La storia comincia nel 1992: Diana H. Russell, criminologa, inventa laFemmicidio (senza “ni”). Il Femmicidio per Russell indica l’uccisione delle donne da parte di uomini “per il fatto ...

