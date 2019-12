Calcio | Carlo Ancelotti esonerato dal Napoli Attesa per il successore | Gattuso è il nome

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)è statodal ruolo di allenatore del. La notizia era nell’aria, ora è arrivata l’ufficialità per bocca diretta della società che ha pubblicato un comunicato stampa. Il Presidente Aurelio De Laurentis ha sollevato il tecnico dall’incarico dopo la netta vittoria contro il Genk (4-0) che è valsa la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League. I rapporti tra il coach emiliano, la squadra e la dirigenza erano abbastanza tesi e nelle ultime settimane si era arrivati ai ferri corti con la vicenda ritiro che ha scosso lo spogliatoio. Il 60enne ha deciso di non presentare le dimissioni, ha parlato con il numero 1 della formazione campana e si è giunti a questa conclusione.era arrivato in estate ale c’erano tante aspettative attorno a lui, i risultati però non sono arrivati con appena tre punti nelle ...

