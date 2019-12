Pronti per la top 10 Global AnTuTu di novembre? Sono questi gli smartphone più potenti

tuttoandroid

(Di lunedì 9 dicembre 2019)Benchmark ha pubblicato le top 10 dei flagship e medi di gamma Android di, confermati i primati di ASUS ROG Phone 2 e Redmi Note 8 Pro. L'articoloper la top 10diglipiùproviene da TuttoAndroid.

acmilan : The lads are at the stadium ?? Ready to battle Bologna ? I ragazzi sono arrivati ?? Pronti per la sfida con i rossob… - fedefederossi : siamo già a dicembre ?? siete pronti per la sorpresa che ci sarà prima di Natale? ???? - FDimarco : PRONTI PER UNA NOTTE DA SOGNO! ???? @championsleague @inter #tuttiasansiro #interbarcellona -