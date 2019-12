Processo Ruby Ter | Radaelli | “Berlusconi minacciato da Barbara Guerra”

newsmondo

(Di lunedì 9 dicembre 2019)Ter, la testimonianza diin Tribunale: “Guerra minacciava di raccontare tutto ai giornalisti”. MILANO –Ter, la testimonianza di Ivoin Tribunale. E’ toccato all’architetto e mediatore immobiliare raccontare quanto succedeva ad Arcore durante il periodo delle ‘olgettine’. Nel suo mirino è finitaGuerra. “Quando si arrabbiava – ha raccontatocitato da Repubblica – minacciava di andare dai giornalisti affamati di notizie. A volte veniva da me anche per una lampadina che si era bruciata. Mi diceva che non aveva più lavoro a causa delle serate ad Arcore“. I video in mano aGuerradavanti ai giudici ha parlato di video cheGuerra era pronta a dare ai giornalisti: “Niente di speciale. Magari potevano essere ...

