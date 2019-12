Perché la vita degli statunitensi si sta accorciando

internazionale

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Una nuova analisi dell’aspettativa dinel più ricco tra i grandi paesi del mondo dipinge un quadro inquietante. Leggi

paoloroversi : Chi non legge,a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria! Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c’era quando Cain… - paoloroversi : Cerco sempre di fare ciò che non sono capace di fare, per imparare come farlo. (Pablo Picasso) Alcuni invece passan… - nzingaretti : Caro #Salvini, se vivi in un Paese democratico è anche perché ci sono stati tante e tanti che hanno perso la vita c… -