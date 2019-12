L’Asd Sandro Abate si fa un regalo | tesserato Kakà

anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoè lieta di annunciare l’ingaggio di Carlos Augusto dos Santos da Silva,, pivot classe ‘87, brasiliano naturalizzato italiano. Carriera – Kaká inizia a giocare a futsal a 16 anni con la squadra del suo paese, il Serrana, prima di debuttare nel San Paolo FC, massimo campionato brasiliano. Nel 2007 la sua prima esperienza in Italia nelle file dell’Augusta. Poi anche al Verona, Bisceglie, Kaos e Real Rieti. L’ultima esperienza al Fuorigrotta. Nel novembre del 2013 ottiene la prima convocazione nella Nazionale Italiana. Detiene il primato di volte (3) in cui è diventato capocannoniere della massima serie italiana. È stato, infatti, Capocannoniere della Serie A nelle stagioni 2008-09, 2012-13 e 2015-16.arriva dal Fuorigrotta e sarà già domani a disposizione di mister Batista per la sfida con l’Italservice Pesaro. L'articolo ...

