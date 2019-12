ilgiornale

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Novella Toloni Il leader della band musicale vincitrice di "Amici 14" è apparso sui social per chiedere aiuto ai suoi follower: "Segnalatemi anomalie dal mio account" "Il mio accountè stato", così il cantantedei Theha informato i suoi fan della violazione del suosocial. Nelle scorse ore qualcuno ha forzato l'accesso al suo account, violandone la privacy. Il cantante ha così chiesto aiuto ai suoi follower per capire cosa sia successo al suonelle ultime ore. Attraverso le storie del suo account Ig, il frontman della band vincitrice della 14esima edizione di "Amici di Maria De Filippi" ha fatto sapere che ignoti hanno sottratto le chiavi di accesso dell'account ufficiale del cantante. Difficile capire lo scopo della violazione, che sarebbe durata poche ore.ha comunque chiesto aiuto ai suoi fan: "Vi prego di ...

Notiziedi_it : Hackerato il profilo Instagram di Stash dei The Kolors - OCardinal17 : secondo me hanno hackerato il profilo di @Mr_Mrk1 - GiuliaPaesani1 : Ragazzi se se ne esce con “ciao amici, mi hanno hackerato il profilo, non era mia intenzione cancellare tutte le fo… -