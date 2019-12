Gf Vip 4 | Antonio Zequila tra i concorrenti?

ilgiornale

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Serena Granato Sotto uno degli ultimi post condivisi dal Grande Fratello su Instagram,ha risposto ad una fan convinta della sua partecipazione al gioco del Gf Vip 4 in arrivo I telespettatori si dicono in trepidante attesa per la nuova edizione in arrivo del Grande fratello vip, reality-show che nel 2020 giungerà alla sua quarta edizione consecutiva. Recentemente era stato rivelato il nome della prima concorrente vip confermata nel cast del Gfvip4, Rita Rusic e, nelle ultime ore, sono trapelati degli indizi sul conto di nuovi presunti, confermati per il gioco dello spin-off del Gf dedicato alle celebrità. Sul profilo Instagram ufficiale del Grande fratello, sono state caricate le immagini di due vip dal volto coperto. Una delle due foto in questione immortala il corpo di un uomo dall'identità misteriosa ed ha ricevuto commenti da parte di molti ...

