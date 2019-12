Frozen 2 da record | ancora in testa al box office USA

movieplayer

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Magie Disney,II - Il segreto di Arendelle dominauna volta il boxamericano con incassi da capogiro, ottimi gli incassi del giallo di Rian Johnson Cena con delitto - Knives Out.2 conserva la vetta del boxUSA per la terza settimana consecutiva segnando nuoviper Disney. La nuova avventura di Anna, Elsa e Olaf ha incassato altri 34,6 milioni negli Stati Uniti e Canada arrivando a un totale di 337,5 milioni che la piazza tra Joker (332 milioni) e Aladdin (353 milioni) nella classifica dei migliori incassi dell'anno in USA. Qui trovate la nostra recensione e video recensione die - Il segreto di Arendelle.2 - Il Segreto di Arendelle, la recensione della colonna sonora tra malinconia e divertimento Ottimi anche gli incassi di ...

bealanniswift : RT @JeAVRIL93: la gente: 'Frozen 2 è una delusione, non verrà amato come il primo e le canzoni sono tutte brutte' Frozen 2: 1 miliardo d'i… - JeAVRIL93 : la gente: 'Frozen 2 è una delusione, non verrà amato come il primo e le canzoni sono tutte brutte' Frozen 2: 1 mil… - GioelePaglia : Frozen 2 spinge la Disney sopra i 10 miliardi d'incassi globali in tempo record -