Erutta vulcano in Nuova Zelanda | almeno un morto

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Ildi White Island hato mentre sull’isola era presente un gruppo di circa 50 escursionisti. Le immagini che arrivano dal luogo sono impressionanti. Sono23 le persone in salvo dopo l’eruzione avvenuta a White Island, isola vulcanica in. In queste ore si sta tentando il recupero delle altre: il bilancio al momento parla di un, ma le autorità temono che potrebbe aggravarsi nelle prossime ore.Intanto il premier neozelandese, Jacinda Ardern, ha confermato il coinvolgimento di alcuni turisti stranieri: “Sappiamo che c’erano molti turisti sia sull’isola sia nelle vicinanze. Alcuni sono neozelandesi, ma molti altri sono stranieri“.

