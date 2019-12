Dakar 2020 | Fernando Alonso all’arrembaggio | ultimo test ad Abu Dhabi | poi parte

oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Manca meno di un mese alla, il Rally Raid più prestigioso e conosciuto al mondo che si disputerà in Arabia Saudita dal 5 al 17 gennaio. La celeberrima corsa sbarcherà in Medio Oriente per la prima volta nella sua storia dopo le avventura in Africa e in Sudamerica, c’è grande attesa per la prossima edizione anche perché al via ci sarà un’icona indiscussa del motorsport come, due volte Campione del Mondo di Formula Uno nonché vincitore della 24 Ore di Le Mans. Lo spagnolo ha accettato la sfida e proverà a essere assoluto protagonista tra sabbia, dune del deserto e situazioni impervie anche se non sarà facile lottare per le posizioni di vertice alla prima uscita in un cono così complicato ed esigente. L’asturiano ha già effettuato diversial volante della Toyota, l’ultima prova è in programma all’inizio di questa settimana ...

