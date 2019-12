Suso a fine primo tempo | «Non dobbiamo mollare | serve la vittoria»

calcionews24

(Di domenica 8 dicembre 2019)commenta la sfida col Bologna a: «Siamo partiti bene, dopo lascorsa questa partita è fondamentale» L’attaccante del Milan,, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a termine deldella sfida contro il Bologna. Ecco le parole dello spagnolo: «Siamo partiti forte, dopo ladell’altro giorno questa partita è importantissima. L’autogol di Hernandez? Ci sta, voleva marcare. Con questo tipo di squadra nonabbassare mai la concentrazione». Leggi su Calcionews24.com

dragonerossoen1 : Buon primo tempo del Milan ... Peccato l’autorete alla fine ..... Migliori per me: Hernandez, Suso, Bennacer ... #BolognaMilan - Peppe_Branca : #BolognaMilan fine primo tempo. Che ingenuità su calcio d angolo, peccato. 2 goal grazie alle giocate dei singoli.… - MilanLiveIT : #BolognaMilan #Suso a fine primo tempo: 'Siamo partiti forte, è importante vincere oggi. Non sapevo fosse autogol d… -