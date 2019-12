Sondaggi Elettorali Demos & Pi | Fratelli d’Italia supera l’11%

termometropolitico

(Di domenica 8 dicembre 2019); Pi:L’ultimoo elettorale di; Pi per Repubblica pubblicato il 7 dicembre mostra il grande passo in avanti compiuto dalla formazione di Giorgia Meloni.d’Italia sfonda la doppia cifra e passa, nel giro di due mesi, dal 8,6% al 11,3%. Risultato sicuramente straordinario per quella che, fino a pochi mesi fa, veniva considerata come la “terza gamba” del centrodestra. Dopo il sorpasso operato ai danni di Forza Italia,d’Italia comincia a rincorrere il Movimento 5 Stelle distante, secondo, poco meno di sette punti percentuale.; Pi: calano tutti i partiti maggiori secondo la rilevazione di; Pi per Repubblica, i tre principali partiti italiani non godono di ottima salute. La Lega – stabilmente primo ...

LegaSalvini : ??SONDAGGI ELETTORALI, LA LEGA È L’UNICO PARTITO IN CRESCITA QUESTA SETTIMANA - 70_avelino : RT @ToniSonia: - francescade54 : RT @ToniSonia: -