Corea del Nord | Kim Jong-un torna alle minacce | testato missile a lungo raggio

(Di domenica 8 dicembre 2019) Ladelha dichiarato di aver effettuato un «test molto importante» con un. Lo riporta l’agenzia di stampa centralena. I risultati dei test, riferisce l’agenzia, avranno «un impatto importante sulla modifica della posizione strategica delladelnel prossimo futuro». Il test arrivato mentre ladelsta intensificando la pressione sugli Stati Uniti per sbloccare le trattative sul nucleare. Le Nazioni Unite hanno vietato alladeldi lanciare satelliti perché considerati alla parti di un test della tecnologia missilistica a. Dopo ripetuti fallimenti, ladelha messo in orbita con successo un satellite per la prima volta nel 2012, lanciato dallo stesso sito usato per ilodierno. Ladelha effettuato la messa in orbita di un altro satellite nel 2016. ...

