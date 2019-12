Addio a Pietro Terracina | uno degli ultimi sopravvissuti ad Auschwitz

notizie

(Di domenica 8 dicembre 2019), unoitaliani ad, è morto all’età di 91 anni. Nato a Roma, ha vissuto in primo piano gli orrori della deportazione quando, a soli 16 anni, i nazifascisti lo arrestarono insieme alla sua famiglia e lo portarono nei campi di concentramento. MortoA dieci anniera stato espulso da tutte le scuole italiane dopo l’introduzione delle leggi razziali che vietavano agli ebrei, tra le altre cose, di frequentare gli istituti scolastici. Riuscì a salvarsi dal cosiddetto “rastrellamento” della Capitale avvenuto il 16 ottobre del 1943, ma ad aprile dell’anno seguente iniziò il suo incubo. Un suo conoscente segnalò il nascondiglio che lui e la sua famiglia utilizzavano per sfuggire ai nazifascisti. Per questo venne arrestato insieme ai genitori, i fratelli, lo zio e il nonno. Il 7 maggio 1944 ...

