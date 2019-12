anteprima24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiUdine – Ilnon va oltre il pareggio alla Dacia Arena contro l’Udinese. Finisce 1-1 l’anticipo della sfida della 15esima giornata di Serie A. Dopo il ritiro imposto da, gli azzurri steccano nel primo tempo chiuso in svantaggio con la rete di Lasagna. Nella ripresa Insignenegli spogliatoi all’intervallo e arriva il pareggio di. Prima frazione bloccata e avara di occasioni nel match più delicato per. L’Udinese passa in vantaggio con un gol di Lasagna. L’attaccante, innescato da Fofana, è bravissimo a concludere un contropiede bruciando Koulibaly e battendo anche Meret in uscita. Nella ripresa rete importantissima di, bravissimo ad alimentare il pressing alto e trovare il sinistro vincente dal limite dell’area: nulla da fare per Musso. Dopo il pareggio ...

PirataPantani10 : #UdineseNapoli: #zielinski salva i partenopei dopo il gol di #Lasagna. #Ancelotti IL PEGGIOR ALLENATORE DI SEMPRE.… - anteprima24 : ** Zielinski salva #Ancelotti ma la vittoria per il ##Napoli resta un miraggio ** - CaraccioloRosa2 : Zielinski salva Ancelotti, ma il Napoli non sa più vincere: a Udine finisce 1-1 @persemprena -