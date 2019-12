Sampdoria-Parma | le probabili formazioni | conferma per Ramirez | recupera Gervinho

calcioweb.eu

(Di sabato 7 dicembre 2019), le– Alle 18 di domenica si sfidano. I liguri sono rinati con l’arrivo di Claudio Ranieri in panchina, nonostante lo stop di Cagliari. I blucerchiati erano in vantaggio 3-1 in Sardegna prima di essere rimontati e sconfitti. La Samp vuole ripartire e per farlo si affiderà a Quagliarella, che ha ritrovato il gol, e a 10/11 della squadra che ha perso a Cagliari. L’unico cambio dovrebbe essere Ferrari sulla fascia per Thorsby con l’inserimento di Murillo al centro della difesa. Ilviene dalla sconfitta contro il Milan. D’Aversa ritrovae si affida ai soliti Kulusevski e Sprocati nel tridente offensivo. Pochi dubbi negli altri reparti. Kucka torna a centrocampo. Ledella gara., le(4-3–1-2): Audero; Ferrari, Murillo, ...

StadioSport : Probabili formazioni Sampdoria-Parma: blucerchiati con Ekdal, dubbi a centrocampo per D’Aversa -… - ParmaLiveTweet : Il Secolo XIX: 'Mister Ranieri festeggia 1000 panchine in Samp-Parma': 'Mister Ranieri festeggia alla Samp 1000 pan… - primocanale : Sampdoria, Ranieri: 'Dalla Coppa Italia indicazioni utili'. Linetty si candida con il Parma -