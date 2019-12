Albero | accensione in ritardo… aspettando De Luca VIDEO

anteprima24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto Salerno – Bagno di folla in Piazza Portanova per la cerimonia di inaugurazione del grandedi Natale. L’orario previsto è slittato abbondantemente a causa del ritardo del presidente della Regione Campania, Vincenzo De. Ad intrattenere il pubblico sul palco allestito in Piazza Portanova il coro Friend for Gospel. Ospiti d’onore i bambini dell’istituto Smaldone. La piazza risposto con una partecipazione massiccia all’invito per attendere l’dell’. Oggi era anche la prima giornata nella quale a Salerno entravano in funzione le navette per aiutare la circolazione stradale. L'articoloin ritardo…De) proviene da Anteprima24.it.

