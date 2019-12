Acca è la canzone vincitrice dello Zecchino D’Oro 2019 – Video e testo

davidemaggio

(Di domenica 8 dicembre 2019) Rita Longordo -E’laD’Oro. Scritto da Flavio Careddu, Irene Menna ed Alessandro Visintainer e cantato dalla piccola Rita Longordo, il brano si è aggiudicato la sessantaduesima edizione della kermesse canora dedicata ai bambini, condotta nella serata finale, in diretta su Rai 1 da Casalecchio di Reno (Bo), da Antonella Clerici e da Carlo Conti. Al secondo e al terzo posto rispettivamente I Pesci Parlano e Non capisci un Tubo.d’oro: chi è Rita Longordo Rita Longordo ha 8 anni ed è di Sanremo. E’ una bambina tranquilla con la passione per il palcoscenico, motivo per il quale ha deciso di prendere parte alloD’Oro. E’ precisa e testarda e studia canto da circa 2 anni. Le piacciono il salame e le patatine, mentre i suoi cantanti preferiti sono Laura Pausini e Nek. Niente può ...

