Serie A | la classifica aggiornata in tempo reale

Risultati Serie B - 15ª giornata : il programma completo e la classifica aggiornata : Risultati Serie B – La Serie B torna in campo per il quindicesimo turno. Ad aprire il turno la capolista Benevento, in casa contro il Trapani. Quattro le gare del sabato alle 15: Cittadella-Salernitana, Empoli-Ascoli, Pescara-Venezia, Spezia-Livorno. Alle 18 c’è Chievo-Cremonese. Tre le partite in programma domenica: Juve Stabia-Frosinone, Pisa-Entella e Pordenone-Crotone. Il monday night è Perugia-Cosenza. Il programma ...

Classifica marcatori Serie A live - la graduatoria aggiornata : Immobile a +7 su Lukaku : Classifica marcatori Serie A live – Il campionato di Serie A entra sempre più nel vivo, sono in arrivo importanti indicazioni per il proseguo della stagione. La Classifica marcatori è sempre molto interessante, a guidarla è sempre Ciro Immobile, protagonista di una grande stagione. 17 RETI: Immobile (Lazio) 10 RETI: Lukaku (Inter) 9 RETI: Joao Pedro (Cagliari) 8 RETI: Muriel (Atalanta); Lautaro Martinez (Inter) 7 RETI: Berardi e ...

Risultati Serie A live - 15ª giornata : il programma completo e la classifica aggiornata : Risultati Serie A – Serie A nuovamente in campo. Apertura di lusso, venerdì sera a San Siro, con Inter-Roma. Tre gare in programma il sabato. L’Atalanta riceve il Verona, il Napoli è ospite dell’Udinese, in serata altro big match tra Lazio e Juventus. Domenica all’ora di pranzo c’è Lecce-Genoa, tre le gare del pomeriggio: Sassuolo-Cagliari, Spal-Brescia e Torino-Fiorentina. Alle 18 c’è Sampdoria-Parma. ...

Serie A - sfida tra bomber di razza per ridisegnare la classifica : Nella 15^ giornata di Serie A i riflettori sono puntati sui grandi bomber. Lukaku sfida Dzeko in Inter-Roma, Immobile affronta Cristiano Ronaldo e compagni in Lazio-Juventus. Il prossimo turno di Serie A mette di fronte i migliori attaccanti di questo inizio di stagione. L’Inter di Antonio Conte affronta la Roma trascinata da Edin Dzeko, oggetto del desiderio dei nerazzurri durante la scorsa estate. La Juventus di Maurizio Sarri va a ...

Serie A - la classifica se si giocasse solo il secondo tempo : Lazio e Juventus difese di ferro - quante sorprese : In attesa che arrivi il weekend di Serie A, è sempre importante per gli appassionati di calcio controllare le statistiche più particolari e conoscere alcune dati non visibili a primo impatto. Ieri la redazione di CalcioWeb.eu si è divertita a stilare la classifica del campionato italiano, prendendo in considerazione solo i primi 45′. Oggi invece si è cimentata nel senso opposto: come cambierebbero le posizioni in Serie A se si fosse ...

Serie A : e se le partite finissero al primo tempo? Inter sempre in testa alla classifica - sprofondo Juventus. Il dato : L’Inter di Antonio Conte ha superato la Juventus ed agguanta la vetta della classifica in Serie A. L’avvincente duello prosegue a ritmi serrati e basta un mezzo passo falso, come quello capitato domenica ai bianconeri, per vedersi superare in classifica. Anche in zona Champions è tutto ancora poco chiaro: la Lazio vola meritatamente al terzo posto, ma alle spalle deve guardarsi dalla coppia Cagliari-Roma che non vuole restare a ...

Calendario Serie A 2019/2020 : date - risultati e classifica : Calendario Serie A 2019-2020: date, orari, risultati e classifica del massimo campionato di calcio Calendario Serie A 2019/2020: dopo un paio di stagioni di esperimenti, il calcio italiano saluta il Boxing Day, ovvero la giornata di calcio inserita al 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano, immediatamente dopo Natale. La scorsa stagione in quella data si era giocata infatti la Coppa Italia, mentre in questa – sul modello tradizionale ...

Calendario Serie B 2019/2020 : date - giornate - risultati - classifica : A differenza dell’ultima edizione, la Serie B 2019/2020 sarà a 20 squadre e avrà 38 giornate: date e programma della nuova stagione Archiviata l’edizione anomala targata 2018/2019, che ha visto ai nastri di partenza 19 squadre, la Serie B 2019/2020 torna a 20 squadre e a 38 giornate nella stagione regolare. Calendario Serie B 2019/2020: il programma della nuova stagione del torneo cadetto è stato stilato la sera di martedì 6 agosto ...

Risultati Serie B - 14ª giornata : il Pisa regola il Pordenone - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Serie B – La Serie B torna in campo per il quattordicesimo turno. Nel primo match in campo Cosenza-Spezia, 1-1 nello scontro salvezza, ad aprire le marcature è stato Riviere, nel secondo tempo il pareggio ospite con Ragusa. 4 gare alle 15 di sabato. L’unico successo casalingo è del Frosinone, che strapazza l’Empoli e rifila un poker. Vola la capolista Benevento, che sbanca Venezia. Pari a Crotone e Cremona. ...

Risultati Serie A live - 14ª giornata : in campo Cagliari e Sampdoria - la classifica aggiornata : Risultati Serie A – Serie A nuovamente in campo. La gara d’apertura va appannaggio dell’Atalanta, che ha la meglio nel derby lombardo in casa del Brescia. Successo del Torino sul campo del Genoa grazie ad un gol di Bremer, in serata Fiorentina-Lecce, successo ospite grazie ad un gol di La Mantia. Impresa del Sassuolo che nel lunch match ha fermato la Juventus, 2-2 il risultato. Alle 15 vincono Inter, Lazio e Milan. Il ...

CLASSIFICA Serie A E MARCATORI/ Risultati : l'Inter supera la Juve - crollo Fiorentina : CLASSIFICA SERIE A e MARCATORI in attesa di Cagliari-Sampdoria: sorpasso Inter sulla Juventus, salvata da CR7,, in ripresa Milan, Torino e Bologna.

I risultati e la classifica della 14ª giornata di Serie A : La Juventus ha pareggiato, l'Inter è tornata prima in classifica, il Milan ha vinto dopo un mese, le romane sono in zona Champions League

