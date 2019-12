Orrore in India | sospettato di triplice omicidio e vilipendio cadavere

notizie

(Di venerdì 6 dicembre 2019)in: un uomo è stato arrestato dalla Polizia negli ultimi giorni con le accuse didi. Da quanto si apprende, infatti, il 38enne sarebbe riuscito ad entrare in una casa dell’Uttar Predesh. Da lì avrebbe poi ucciso una coppia e il loro bambino di 4 mesi e avrebbe abusato sessualmente deldella donna (“Ho fatto sesso col corpo della madre per più di tre ore” ha raccontato agli inquirenti). Qualche giorno prima, invece, aveva violentato una bambina.inUn uomo di 30 anni si è intrufolato in una casa privata nell’Uttar Predesh e avrebbe ucciso un parte della famiglia (marito, moglie e tre figli). Una volta entrato in casa, però, avrebbe rovesciato una canna di bambù, svegliando il padre di famiglia. Il 35enne sarebbe sceso a vedere cosa stesse succedendo, ma il 38enne lo avrebbe colpito alla ...

