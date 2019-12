Inter-Roma | dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

newnotizie

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Quindicesima giornata di Serie A al via con l’anticipo del venerdì sera fra. Il match è in programma stasera alle ore 20.45 e sarà visibile su Sky. Il primo incontro della quindicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020 si giocherà questa sera alle 20.45 con il big match fra … L'articololainTV e in? NewNotizie.it.

Inter : LIVE! Dal Centro Sportivo Suning la conferenza di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Roma - ASRomaFemminile : ?? Inter-Roma si gioca anche domenica! ?? Dove? Ce lo ricordano le protagoniste del match. ?? @LinkemSpa connette… - OfficialASRoma : ?? Nelle ultime 12 sfide a San Siro sono arrivati tre successi per parte e sei pareggi 10 curiosità in vista di… -