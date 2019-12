Greta non si arrende | Chi governa ignora ancora la crisi climatica Dalla Cop25

huffingtonpost

(Di venerdì 6 dicembre 2019) “Stiamo scioperando da un anno ma chila” e “non c’è una soluzione sostenibile”. Delusa ma non rassegnata,Thunberg parla alla stampa, dopo essere arrivata a Madrid dove è in corso la Conferenza sul clima. Nove ore di viaggio in treno da Lisbona. “Andiamo avanti con la nostra azione”, avverte seria auspicando “sinceramente chevenga fuori qualcosa di concreto”.Attesa in stazione da uno sciame di giornalisti, telecamere e microfoni da tutto il mondo, la giovane attivista svedese - che è accompagnata dal padre - scortatapolizia è scesa con sotto braccio il cartello con la scritta “Sciopero per il clima” che porta sempre con sè: dalle manifestazioni solitarie del venerdì cominciate nell’agosto 2018 davanti al ...

