Forum | a mesi dalla sospensione del giudice Francesco Foti arriva l’annuncio

(Di venerdì 6 dicembre 2019) È trascorso quasi un anno da quando l’amatodi, è stato sospeso dal programma di Barbara Palombelli, per essere stato intercettato a pranzo con un avvocato coinvolto in un’inchiesta su bancarotta e riciclaggio di danaro. Oggi, sui canali social della trasmissione, è giunto l’importante annuncio.è pronto a riprendere il suo posto all’interno del tribunale più famoso della tv.torna aCon un post apparso su Twitter la produzione ha dato la notizia con un video che riporta le parole dello stesso. Ilspiega al pubblico che non solo false calunnie e diffamazioni lo hanno tenuto lontano dal programma, ma anche che problemi di salute e un grave lutto hanno aggravato la situazione e prolungato le tempistiche. In questiin tanti siete stati a scriverci chiedendoci notizie di. Oggi ...

