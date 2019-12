Calciomercato Inter | no secco di Marotta al Real per Lautaro Martinez | i nerazzurri

baritalianews

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Unitaliana questo è il sogno di Conte. L’allenatore dell’, oltre a già Sensi, Barella e Gagliardini vorrebbe nella sua squadra due altri giocatori nell’orbita della nazionale maggiore Zaniolo e Chiesa. Per Zaniolo sarebbe un ritorno alle origini. Nato nelle fila delle giovanili dell’è stato spedito alla Roma come parziale contropartita dell’affare Nainggolan. Con l’arrivo di Conte però Nainggolan e altri hanno dovuto fare le valige. Mentre il giovanissimo Zaniolo ha dimostrato tutto il suo talento e la sua stoffa con la maglia della Roma. L’Iter è ora disposta a riprenderselo. Sborsando una cifra vicina ai quaranta milioni ma dovrà riuscire a superare le resistenze della dirigenza giallorossa. Altro colpo non da poco chevorrebbe portare a segno in questo mercato di riparazione di gennaio è l’arrivo di Chiesa dalla Fiorentina. Valutato 70 milioni ...

