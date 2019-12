Calciomercato Bologna | due idee per sostituire Dijks I dettagli

calcionews24

(Di venerdì 6 dicembre 2019), i felsinei devono fare i conti con la lunga assenza diper infortunio: ecco due nomi in orbita rossoblu Ildeve fare i conti con la lunga assenza forzata di Mitchell: il difensore olandese dovrà stare fermo per un periodo compreso tra i 2 e i 3 mesi. Come riportato da Il Resto del Carlino, i felsinei si starebbero guardando intorno per sostituirlo: il primo nome è quello di Federico Dimarco dell’Inter, cercato con insistenza in estate. Interessa anche Antonio Barreca, lanciato da Mihajlovic al Torino, che sta trovando poco spazio al Genoa. Leggi su Calcionews24.com

ozkanyildizhan : RT @caricaturella: •Dove andrà? / •Where will he go? #Zlatan #Ibrahimovic #Ibra #SerieA #SerieATIM #Milan #Napoli #Bologna #Inter #Fiorenti… - PianetaMilan : Verso #BolognaMilan, match fondamentale anche in chiave mercato - sportli26181512 : Milan, decisione presa su Piatek in vista del Bologna: Nonostante il periodo molto negativo, Piatek corre verso la… -